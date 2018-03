Oświęcim: Wkrótce otwarcie hotelu Hampton by Hilton

Budowany w Oświęcimiu hotel jest ósmym obiektem Hampton by Hilton w Polsce. Marka ta przynależy do znanej na całym świecie sieci Hilton, a to z kolei jedna z największych i najprężniej rozwijających się firm w branży hotelarskiej, która obecna jest w ponad 100 krajach. Przedstawiciele hotelu nie wskazują na razie dokładnej daty otwarcia obiektu. – Jesteśmy na ostatniej prostej. Jest jeszcze trochę pracy, przede wszystkim na ostatnich piętrach budynku, ale wszystko idzie w dobrym kierunku – mówi dyrektor sprzedaży Hampton by Hilton Oświęcim Maciej Podczaski.

Jednym z haseł marki Hampton by Hilton jest „Hamptonality”. Terminem tym określa się atmosferę i standardy panujące w hotelach tej marki. – „Hamptonality” objawia się na każdym etapie pobytu. Jest to m.in. pomocna i profesjonalna obsługa, uśmiech na twarzach naszych pracowników, indywidualne podejście do gości, swoboda oraz praktyczne udogodnienia w pokojach, np. wyjątkowo komfortowe łóżko, ciepłe śniadanie zawsze wliczone w cenę – tłumaczy Podczaski. Mocnymi stronami obiektu będą także kuchnia i lokalizacja. Szefem restauracji będzie znany w środowisku kulinarnym Bartosz Gadzina, który swoje menu opiera na ekologicznych i zdrowych produktach. Hotel natomiast położony jest przy ul. Dąbrowskiego 2 na Starym Mieście. Od parku rozrywki Energylandia w Zatorze dzieli go ok. 17 km, od centrum Katowic 35 km, od centrum Krakowa ok. 70 km. Bardzo blisko znajduje się także wiele atrakcji ziemi oświęcimskiej. Są to nie tylko muzea i skanseny (np. w Grojcu i w Wygiełzowie), ale również obiekty przynależące do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, Dolina Karpia czy też Park Miniatur w Inwałdzie.

Budowę hotelu rozpoczęto w IV kwartale 2016 r. Będzie w nim 120 komfortowych i nowoczesnych pokoi, które będą miały stylowy wystrój i przemyślane udogodnienia. Znajdą się w nich m.in. miejsca do pracy, bezpłatne Wi-Fi, czajniki, suszarki do włosów, telewizory, deski do prasowania i żelazka. Goście będą mogli skorzystać np. z bezpłatnego i w pełni wyposażonego centrum fitness, 4 sal konferencyjnych (największa ma 106 m kwadratowych) oraz otwartego centrum biznesowego. W hotelu dostępne jest ponad 175 m kwadratowych przestrzeni lobby, które może pomieścić 130 gości.

