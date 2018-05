Hampton by Hilton w Oświęcimiu powitał pierwszych gości

Obiekt znajduje się na Starym Mieście, w pobliżu Muzeum Zamek Oświęcim, z którego roztacza się piękny widok na bulwary wzdłuż rzeki Soły. Ulokowanie inwestycji hotelowej marki Hampton by Hilton w Oświęcimiu to odpowiedź na stale rosnącą liczbę turystów, którzy przyjeżdżają do tego miasta. – Odwiedzający przyjeżdżają do Oświęcimia z różnych powodów. Są to zarówno osoby, które odwiedzają Muzeum Auschwitz – Birkenau, jak również turyści odkrywający uroki miasta oraz przedstawiciele biznesu – powiedziała Joanna Garner, dyrektor generalna hotelu. – Nasze standardy i dodatkowe udogodnienia zapewnią gościom komfortowy pobyt, niezależnie od celu wizyty w Oświęcimiu. Hampton by Hilton to marka lubiana i ceniona w Polsce właśnie za gościnność – dodała Garner.

Hotel od centrum Krakowa dzieli ok. 70 km, a od centrum Katowic 35 km. Bardzo blisko znajduje się także wiele atrakcji ziemi oświęcimskiej. Są to nie tylko muzea, ale również Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Dolina Karpia, czy też park rozrywki w Zatorze. Dogodna lokalizacja przy ważnych węzłach komunikacyjnych zapewnia połączenia z głównymi miastami południowej Polski.

Marka Hampton by Hilton od dawna znana jest z wyjątkowego i niezrównanego podejścia do kwestii gościnności. W Oświęcimiu na gości czeka 120 komfortowych pokoi. Hotel w swoim standardzie oferuje bezpłatne gorące śniadanie, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu oraz centrum biznesowe i salę do ćwiczeń czynne przez całą dobę. Goście znajdą w pokojach m.in. miejsca do pracy, zestawy do herbaty i kawy, suszarki do włosów, telewizory HD oraz żelazka i deski do prasowania. Hotel Hampton by Hilton Oświęcim uczestniczy w Hilton Honors, wielokrotnie nagradzanym programie lojalnościowym, który obejmuje 14 marek hotelowych sieci Hilton. Członkowie Hilton Honors zyskują natychmiastowy dostęp do korzyści, takich jak np. specjalne ceny za noclegi, czy też cyfrowe zameldowanie z wyborem pokoju (Digital Key).

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 2 podziemne. W podziemiu znajduje się m.in. 51 miejsc postojowych przeznaczonych dla gości hotelu. Na parterze zlokalizowano recepcję, 4 sale konferencyjne oraz restaurację.

Inwestorem jest należąca do grupy Unirest spółka NPP Hotele sp. z o.o., natomiast za proces deweloperski odpowiedzialna była Property Partner Investments. Hotel będzie zarządzany przez Hotel Professionals Management Group sp. z o.o. Jest to już drugi obiekt marki Hampton by Hilton należący do grupy Unirest. Pierwszym obiektem był hotel w Gdańsku - Oliwie, który został otwarty w IV kwartale 2017 r. Autorem projektu architektonicznego hotelu była oświęcimska firma Susuł&Strama Architekci, generalnym wykonawcą firma Condite sp. z o.o. Sp. K. z Kielc.